Adaptació dels serveis comunals de Canillo a l'emergència sanitària

El comú de Canillo ha adaptat els diferents serveis comunals, en complimentde les mesures decretades pel Govern, per fer front a l’emergència sanitària de la Covid-19. És per això que es recorda que l'horari del servei de tràmits és de vuit del matí a dues del migdia, i que només s’atendrà presencialment amb cita prèvia -trucant al 687 000- les gestions de màxima urgència.

Des del comú es demana als ciutadans que, en la mesura que sigui possible, realitzin els tràmits telemàticament a través del web www.canillo.ad, per evitar al màxim la mobilització de persones, i per qualsevol tipus de consulta o urgència contactin directament als telèfons 687 000 o bé 682 000.

Entre els serveis que el comú ha estipulat com a bàsics i essencials i que ha decidit mantenir actius hi ha el servei de circulació, que treballa en estreta col·laboració amb la policia per fer respectar les normes decretades pel Govern, assegurant el confinament de la població a casa i evitant que les persones surtin per motius no justificats -com per exemple als espais naturals de la parròquia-, garantint només l’obertura dels comerços permesos i alhora facilitant a la població l’ajuda i col·laboració necessàries.

S’ha assenyalat, també, com a servei bàsic i essencial el servei de neteja el qual duu a terme diàriament la neteja i desinfecció de diferents espais de la parròquia, amb una major intensitat en els espais més utilitzats, com ara les parades d’autobús, davant de Casa Comuna, el passadís que condueix al centre de salut, el servei de tràmits i els punts de recollida de brossa. També es fa una neteja més intensiva als punts on hi ha establiments comercials oberts (supermercats, farmàcia...) i s’ha iniciat la neteja generalitzada de carrers amb desinfectants específics.

Des del comú es recorda que està aturada temporalment la recollida de voluminosos i que la deixalleria està tancada i, per tant, queda prohibit treure al carrer mobiliari, matalassos, o qualsevol altre tipus de residu considerat voluminós fins que finalitzi l’emergència sanitària.

També s'assenyala que una gran part dels empleats de la corporació han pogut seguir desenvolupant la seva tasca a través del teletreball, i compten amb les eines necessàries "per seguir avançant en la gestió i projectes del comú des de casa seva, en la mesura que ho permet el context i la frenada de l’activitat econòmica i administrativa que està patint el país".

Pel que fa a les juntes de govern, s’han continuat duent a terme amb total normalitat cada dimecres, però a través de videoconferència; a partir de la propera setmana també es durà a terme el primer consell de comú íntegrament per videoconferència.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, remarca que el comú "no ha parat des del primer moment en què ha calgut prendre mesures" i agraeix la tasca que realitzen diàriament tots els empleats del comú, així com tots els organismes implicats en la gestió d’aquesta emergència sanitària i insisteix en recordar a la ciutadania la importància de quedar-se a casa com a mesura més efectiva per aconseguir superar aquesta pandèmia.