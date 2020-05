Adeu a les franges horàries

Grans i petits s'han retrobat als carrers i les muntanyes del país en el primer dia sense franges horàries que limitessin el moviment dels ciutadans. A poc a poc el Principat va recuperant la seva normalitat i, malgrat ja feia dies que moltes persones havien deixat de respectar les restriccions en les sortides, aquest divendres i de manera oficial, s'ha posat fi al sistema de 'parells i senars' que havia implementat el Govern per controlar la desescalada.

"La veritat és que seguim mantenint les distàncies de seguretat i ens posem la mascareta quan ens creuem amb algú, però ja fa dies que sortim diàriament a passejar”, comentava una família que havia pujat al llac d’Engolasters aprofitant el bon temps. Des del dia 15 d’abril, la població només podia sortir una hora a passejar o fer esport, cada dos dies, -depenent de si el número del seu domicili era parell o senar i coincidia amb el número parell o senar d’aquell dia-, i amb horaris restringits per edats. La mesura es va relaxar setmanes més tard, permeten els ciutadans anar a la muntanya sense límit de temps. Ara, la bona evolució de la pandèmia ha fet possible fer un pas més en l’ obertura del confinament i dilluns vinent es donarà per acabada aquesta etapa d’aïllament domiciliari, tot i que des de l’executiu es demana prudència per evitar un nou brot de Covid-19.

Sense restriccions però amb mascareta

“Ens pensàvem que la mascareta era obligatòria, i tot i que ens molesta una mica per respirar, la seguirem portant quan siguem pel carrer, ens fa sentir més segurs”, deia una parella de padrins que havia sortit a passejar per l’avinguda Meritxell i tenia previst de reunir-se amb els seus nets per dinar. Tot i que l’ ús de la mascareta està recomanat, no és de forçós compliment. Les parròquies encara mantindran els pròxims dies algunes restriccions, com ara l’accés al parcs infantils, i fomentaran que els ciutadans segueixin circulant per les vies en una sola direcció.