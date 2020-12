Adjudicada l'adequació del terreny del parc de Camp de Perot

El comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat els treballs de condicionament dels terrenys per a l’habilitació d’un parc públic a la zona de Camp de Perot. Tal com consta en un edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el cost d’aquest condicionament serà de 62.788 euros i serà l’empresa Entrimo l’encarregada de dur-los a terme. El termini d’execució previst per a aquestes obres és de 39 dies.

Cal recordar que la intenció del comú lauredià és que el nou parc infantil sigui una realitat durant la primavera del 2021. La corporació ha iniciat un procés participatiu perquè la ciutadania pugui dir la seva sobre aquest projecte que, a banda del parc infantil, també preveu incloure un espai per a la gent gran.