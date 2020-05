Són poques però donen un servei fonamental per als amants dels bigotis encerats i les barbes perfilades. Al país només hi ha una desena de barberies que atenen clientela exclusivament masculina (davant les 200 perruqueries registrades al Principat), i encara en podríem acabar sent unes quantes menys si la crisi del coronavirus no els permet treballar en condicions.

“Afaito barbes amb navalla i treballo a 30 cm dels meus clients, ja em diràs tu com m'ho faig per rasurar la pell d’un home si haig de complir les distàncies de seguretat o ell ha de mantenir la mascareta posada”, admet a l'ARA Andorra en Xavier Silva, propietari d'un d'aquests establiments. Malgrat que queden menys de dues setmanes perquè s'arribi a la possible data de reobertura del seu sector, el Govern no ha fet públic el protocol sanitari que tant perruqueries com barberies haurien de complir quan tornin a l'activitat. “Vaig trucar al 180 però em van dir que encara falten dies pel 18 de maig i no s’havia fet pública cap normativa al respecte”, assegura en Xavier, que segueix les notícies d’Espanya al respecte per decidir què farà. “Hi ha locals que han posat una màquina d'ozó i desinfecten constantment, i d'altres que fan servir peücs, guants i mascaretes en tot moment; fins i tot alguns recomanaven posar mampares. Però, és clar, el cost de tot plegat l'haurem d’assumir els barbers, i després d'estar mesos sense ingressar ni un euro i, en el meu cas, amb una hipoteca per pagar, la meva dona amb l'activitat també aturada i tres fills, no sé què faré...”, confessa.

La desena de barbers andorrans es consideren, dins del sector, els grans perjudicats per l'ús de les mascaretes. “A les perruqueries les clientes poden portar-les mentre els fan el servei als cabells o les mans, però a les barberies és impossible”, afirmen amb neguit i preocupació. Auguren una caiguda de l'activitat important, per la por dels clients a contagiar-se i la proximitat física amb el barber, i també perquè “ara mateix és difícil lluir la barba si vas tot el dia amb una tela tapant mitja cara”. En els últims mesos, fins a tres establiments nous havien obert al país contagiats per l' auge de les barberies i la moda entre els homes de deixar-se barba. Diu la dita que ‘on hi ha pèl, hi ha alegria’; esperem que torni ben aviat.