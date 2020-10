Afectacions entre les rotondes de la Comella i Prada Casadet a partir de dilluns

Entre el dilluns 5 d'octubre i fins al dia 10, el trànsit de la CG1 comprès entre la rotonda de la Comella i la rotonda de Prada Casadet es veurà afectat amb motiu de la continuació dels treballs de FEDA per abastir el centre d'Andorra la Vella amb energia tèrmica. Segons ha informat el departament de Mobilitat a través de les xarxes socials, durant tot el període d'execució, se senyalitzarà el tram afectat i es reforçarà el Servei de Circulació per tal de minimitzar l'impacte dels treballs a la xarxa viària.

Així, els vehicles que circulin en sentit nord es desviaran per la carretera de la Comella i per l'avinguda de la Borda Nova fins a reincorporar-se a la CG1 a l'alçada de la rotonda de Prada Casadet. Pel que fa als vehicles que circulin en sentit sud, només es veuran afectats per alguna desviació menor, però no hauran de sortir de la CG1. Mobilitat també explica que tots els vehicles provinents de la carretera de la Comella es desviaran també per l'avinguda de la Borda Nova.