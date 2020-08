Afectacions al trànsit a la zona de la Baixada del Molí per obres

Els treballs que FEDA està duent a terme per a la construcció de la xarxa de calor a Andorra la Vella no només implicarà canvis en el recorregut de la línia d’autobusos L1, sinó que també afecta el trànsit a la zona de la Baixada del Molí, tal com han informat des de Mobilitat a través de les xarxes socials. Així, entre la rotonda de Tobira i l’encreuament amb Prada Motxilla només es permet la circulació en sentit nord i entre les rotondes de Tobira i de la Comella hi ha un canvi de sentit de la circulació. És previst que aquests treballs s’allarguin fins al 18 de setembre.