Afers Socials i Barcelona treballen en un sistema d'indicadors d'habitatge

El ministre d’ Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, s’ha reunit aquest dimarts amb el director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ( IERMB), Ricard Gomà, per tenir el primer contacte amb els representants d’aquest consorci català després d’haver signat un conveni de col·laboració per a la creació d’un sistema de dades de l’habitatge. De manera paral·lela, s’ha celebrat la primera reunió de treball entre representants d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, del departament d’Estadística i de l’IERMB.

L’IERMB és un consorci públic que té per objecte desenvolupar activitats de recerca, formació i difusió de diverses temàtiques vinculades a les dinàmiques socials, ecològiques, econòmiques i territorials, entre les quals es troba l’habitatge. L’activitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona s’orienta també a millorar i impulsar la innovació en les polítiques públiques. D’aquesta manera, informen des del Govern, l’IERMB, amb "àmplia experiència i reconeixement en l’àmbit europeu", donarà suport a l’executiu en l’elaboració del sistema d’indicadors d’habitatge a través de diferents fases. En concret, l’institut treballarà amb l’equip tècnic designat pel ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, així com pel de Presidència, Economia i Empresa.

La primera de les etapes del conveni consistirà en l’ anàlisi per part de l’institut de les dades existents a Andorra sobre aquesta matèria –com per exemple xifres d’Estadística, transaccions immobiliàries o preus de lloguer– amb la finalitat de disposar de tota la informació sobre la situació i així detectar potencialitats. Per tant, l’IERMB podrà realitzar una proposta de sistema d’indicadors, estructurada en capítols, com ara parc d’habitatge o necessitats residencials, que tindrà en compte la informació disponible i les possibilitats de millora. En aquest sentit, cal recordar que el ministeri encapçalat per Filloy s’ha fixat un full de ruta que exigeix disposar d’un conjunt d’indicadors que després de ser tractats han de permetre desenvolupar més polítiques.

Seguidament, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona col·laborarà en el disseny de la base de dades. És a dir la interfície, les opcions de consulta i visualització, que materialitzarà, d’aquesta forma, el mencionat sistema d’indicadors.