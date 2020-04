Afers Socials concedeix 135 ajudes ocasionals per valor de 200.000 euros

Arran de la crisi del coronavirus el ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut ha concedit 135 ajudes ocasionals per valor de gairebé 200.000 euros, concretament 199.000, que han estat destinades a qüestions bàsiques. 119.000 euros ja han estat abonats i els 70.000 restants es pagaran el dia 24 d'abril. Tal com ha explicat el titular de la cartera, l'àrea d'atenció a les persones i les famílies ha atès un total de 493 famílies durant aquest període de crisi sanitària.

Filloy ha comparegut davant els mitjans de comunicació per fer balanç de les accions dutes a terme pel ministeri en aquest període i ha destacat també que s'han atorgat 30 ajuts per prestació involuntària per valor de 194.999 euros i s'han concedit 162 targetes de prepagament per a la cobertura de necessitats bàsiques per valor de 26.000 euros.

I seguint amb aquesta atenció, ha detallat també que des de l' àrea d'infància s'han fet 184 trucades de seguiment a famílies i 190 a infants i adolescents, i s'han detectat quatre noves situacions de risc amb cinc infants o adolescents implicats. També ha manifestat que s'ha assistit en 52 casos de pares separats que tenien dubtes sobre la custòdia i un dels casos, a més, ha estat derivat a mediació familiar.

El ministre ha volgut també incidir en les dues noves prestacions sobre habitatge i d'atur que el Govern posa en marxa per ajudar les persones que s'han vist afectades per la Covid-19 i que ja van ser publicats el dilluns al BOPA. Tal com ja es va anunciar, aquestes ajudes es flexibilitzen i, per exemple, en el cas de l'habitatge només s'exigirà un any de residència legal efectiva al país i s'apuja el llindar del LECS d'1,2 a 1,3. També s'apuja un 10% l'import de les rendes màximes del lloguer i el barem patrimonial fins als 35.000 euros. L'ajuda també contempla un increment del percentatge de participació en l'import de l'ajut, passant del 35 al 40% del preu de la renda mensual pels col·lectius vulnerables i del 30 al 35% per la resta de col·lectius. Tal com ha detallat Filloy, aquestes ajudes van destinades a aquelles persones que s'han vist afectades per la Covid-19 i tindran una durada, com la prestació de desocupació, de dos mesos o fins que el Govern declari la finalització de la crisi sanitària.

Pel que fa a la prestació per atur, s'aplicarà a totes les persones que han perdut la feina tant després del 13 de març com abans, de fet, a partir del 17 de febrer, que percebran el salari mínim. En aquest cas s'eliminen certes obligacions de la prestació per desocupació clàssica com per exemple la inscripció a Ocupació 45 dies abans de rebre la prestació o haver de fer les formacions. Tal com ha incidit Filloy, un cop passi el termini establert per a aquesta ajuda (els dos mesos esmentats o fins que el Govern aixequi la situació de crisi sanitària) aquestes persones, si no han trobat feina, podran acollir-se a la prestació clàssica. Filloy ha manifestat que a hores d'ara és molt complicat quantificar quantes persones es poden acollir a aquestes ajudes ja que es tracta d'una crisi evolutiva i el "càlcul és inviable". El que sí que ha volgut remarcar el ministre portaveu, Eric Jover, és que es tracten d'ajudes de drets garantits i que encara que hi hagi més demanda de la partida prevista, ningú es quedarà sense ajuda.

Temporers

Filloy també s'ha volgut referir a l'ajuda que des d'Afers Socials s'ha volgut prestar a les persones temporeres que es troben al país. En aquest sentit, ha manifestat que per ajudar els 3.000 temporers s'ha treballat "en xarxa" tant amb els comuns com amb empreses privades i també entitats com Càritas, que ajuda en l'alimentació. "S'ha intentat trobar la complicitat amb els comuns", ha emfasitzat Filloy. I quant al retorn d'aquestes persones als seus països, Jover ha incidit que es continua treballant amb l' Argentina tenint en compte que aquestes persones "tenen dret" a tornar al seu país i no s'ha volgut pronunciar sobre què passaria amb aquestes persones més enllà del 3 de maig, quan s'acaba el termini de residència, que se'ls va allargar.

Atenció a la dona víctima de violència de gènere

El que també s'ha detectat aquests dies de confinament és l' augment de dones que demanen ajuda als serveis socials i a la policia. En aquest període l'àrea d'atenció a la dona n'ha atès 24, el doble que en el mateix període de temps de l'any passat. Tant Filloy com Jover han recordat que a banda del telèfon d'emergència s'ha posat en marxa el whatsapp 606 181. "El servei està operatiu i està atenent de forma rigorosa totes les demandes", ha dit Filloy.

Centres sociosanitaris i SAD

Filloy també ha volgut incidir en l' atenció a la gent gran i ha manifestat que en el cas del Servei d'Atenció a Domicili el que s'ha intentat és "reduir allò prescindible per fer allò imprescindible" amb la qual cosa, ha manifestat, s'ha pogut dedicar més hores a les persones que ho necessiten. Quant als centres, ha recordat que al Cedre hi ha 21 persones que van poder marxar a casa, tres es troben a l'hospital, 38 estan a l'hotel i 64 més al centre; pel que fa a Salita i ha 17 persones a casa i 19 al Cedre. Quant als centres de Sant Vicenç d'Enclar i Clara Rabassa cal destacar que no hi ha hagut cap cas de contagi. Filloy ha concretat que una comissió està valorant els protocols per evitar contagis en el futur. Als centres afectats, tal com ha recordat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, hi havia algun professional portador del virus sense saber-ho i ha recordat que no hi ha cap espai lliure de virus.

A l'últim, Filloy ha destacat que dels 52 infants i adolescents que es troben sota tutela de l'estat hi ha tres que han donat positiu al coronavirus, i es tracta de tres joves de la Gavernera que van ser aïllats en pisos amb els cuidadors durant caotrze dies.