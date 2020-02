Afers Socials atén una quarantena de joves amb problemes de conducta o addiccions

El ministeri d’Afers Socials atén una quarantena de casos de joves amb problemes de conducta o addiccions, d'entre un total de 272 atencions que fa ara com ara l'àrea d'Infància. Aquesta és la xifra que s’ha posat sobre la taula en la trobada que han tingut els grups de la coalició de Govern amb els ministres que integren la comissió interministerial que l’executiu ha posat en marxa per abordar aquesta problemàtica. Tal com ha posat en relleu el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, cada cop hi ha “més casos i cada cop” amb menors més joves, la qual cosa preocupa els parlamentaris, motiu pel qual han volgut que des de l’executiu se’ls expliqui què és el que s’està fent i posar, d’aquesta manera, mesures sobre la taula.

Així, des dels grups parlamentaris han mostrat la seva predisposició a treballar en “dos grans eixos”, el primer dels quals dotar dels recursos humans necessaris per poder atendre els joves i les seves famílies. I el segon eix seria fer millores en els plans i protocols perquè hi hagi una millor organització entre els actors implicats. Pel que fa als recursos humans, Ensenyat ha recordat que es poden tirar endavant crèdits extraordinaris perquè es pugui dotar de més recursos els serveis escaients, com per exemple assistents socials a les escoles, dels quals s’ha parlat d’unes dues incorporacions. Al seu torn, un cop finalitzada la reunió, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comentat que avui mateix s’ha incorporat un assessor extern, el doctor Pere Bonet, per a la definició del pla de salut mental i d’addiccions, que ha d’estar enllestit a l’estiu i del qual s’han de derivar accions concretes. A més, es reforçarà el pla nacional contra les drogodependències amb una nova contractació i, de manera paral·lela, es reincorporarà una tècnica que estava de baixa. Cal destacar que Bonet s'incorpora no només per definir aquest pla de salut mental sinó també per assessorar el ministeri sobre la cartera de serveis, que vol incloure tractaments de psicologia. En aquest sentit, Benazet ha defensat que aquests tractaments de psicologia també poden ajudar en el tractaments d'aquests joves.

Ensenyat, al seu torn, ha destacat que també es podrien derivar protocols com per exemple perquè agents de circulació i la policia es coordinin per a una millor detecció dels casos en una fase inicial. El conseller general ha remarcat que en dos mesos s’hauria de tenir sobre la taula accions concretes i, en aquest sentit, ha concretat que es pot derivar una proposta d’acord per impulsar aquestes mesures, a més dels crèdits extraordinaris abans esmentats. El president del grup parlamentari demòcrata ha incidit en el fet que fins ara al país no es donaven casos entre menors tan joves i que cal que les estructures que existien s’adaptin a les noves necessitats. En la mateixa línia, Benazet ha remarcat que és una problemàtica “ emergent” en d’altres països i que “l’avantatge” a Andorra és que és un país petit i que es pot donar una resposta efectiva.