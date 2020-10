L'Agència Europea del Medicament revisarà l'ús del remdesivir per tractar el covid-19

L' Agència Europea del Medicament ha anunciat aquest divendres que el seu comitè de seguretat està revisant els informes de lesions renals agudes en alguns pacients amb covid-19 als quals s'havia administrat el remdesivir, un fàrmac de la companyia nord-americana Gilead Sciences Inc que va ser autoritzat a principis de juliol per al seu ús compassiu en l'àmbit de la Unió Europea i, amb anterioritat, als Estats Units.

L'Agència ha assegurat que encara no s'ha pogut demostrar si hi ha una relació causal entre l'ús del remdesivir i alguns informes de lesions renals agudes. En tot cas, el seu comitè revisaria totes les dades disponibles per esbrinar-ho. El tractament, un dels primers a escurçar el temps de recuperació en pacients amb coronavirus, ja va despertar suspicàcies i va ser causa d'estudis contradictoris.

El remdesivir és un antiviral que es va desenvolupar per tractar el virus de l'Ebola però que, segons alguns estudis inicials, s'havia mostrat efectiu per al tractament del covid-19, en especial per a casos greus. Segons l'estudi de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, els pacients tractats amb remdesivir es recuperaven al cap d'uns onze dies, en comparació amb els quinze que van necessitar els que van rebre un placebo, i amb especial eficàcia sobre les persones que patien la malaltia de forma greu.

A primers d'agost, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes (Aemps) va actualitzar la llista de medicaments considerats "essencials" per al tractament del covid-19 i hi va incloure l'antiviral remdesivir. Els estats europeus han accelerat els tràmits les últimes setmanes per poder comercialitzar l'antiviral, després que els Estats Units compressin bona part de les reserves mundials del medicament.

Els dubtes sobre el remdesivir ja es van expressar a finals d'abril en un article a The Lancet, que recollia una investigació xinesa. L'anàlisi abordava els efectes en 237 pacients crítics i les conclusions és que el fàrmac no era gens efectiu.