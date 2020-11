El torró d'Agramunt, gran protagonista de la Fira de Santa Llúcia laurediana

"Estem buscant aportar una mica de llum i alegria per les festes de Nadal". Amb aquestes paraules, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha presentat aquest dijous la 36a edició de la Fira de Santa Llúcia, un esdeveniment que se celebrarà el cap de setmana del 5 i 6 de desembre a la plaça de la Germandat. Enguany hi haurà 31 paradistes, deu més que en l'edició anterior, i la fira es torna a ampliar al cap de setmana. Com a novetat, hi haurà tretze casetes de fusta repartides per la plaça de la Germandat i també s'instal·laran carpes al llarg de l'avinguda Verge de Canòlich. El principal reclam seran les activitats relacionades amb el torró, ja que un mestre torronaire elaborarà en viu l'autèntic torró d'Agramunt, i també tindrà lloc el Joc del Catxo, un peculiar i tradicional joc de cartes que utilitzaven antigament els torronaires per vendre el torró d'Agramunt en fires i mercats. Serà, per tant, "l'activitat estrella" de la fira, segons ha explicat Majoral.

Precisament, en la presentació de la fira ha estat present l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, qui ha reconegut sentir orgull per poder celebrar un esdeveniment d'aquesta mena amb les circumstàncies actuals. A més, la Fira de Santa Llúcia també esdevé una nova oportunitat "per desestacionalitzar el nostre torró i internacionalitzar-lo". Segons Fernández, que els lauredians i lauredianes puguin tastar el seu torró elaborat de manera tradicional i acabat de fer, aporta valor afegit a la iniciativa, ja que es tracta d'un acte que "molt poques vegades s'ha fet en directe fora d'Agramunt". Amb aquesta col·laboració, ambdues administracions han deixat la porta oberta a poder celebrar més esdeveniments conjuntament, malgrat que a hores d'ara no hi ha cap altre previst.

Amb la situació sanitària actual, l'esdeveniment es destinarà enguany al públic local. Majoral ha recordat que la política del comú des de l'inici de la pandèmia "sempre ha estat treballar per continuar organitzant actes a la parròquia, però respectant els protocols sanitaris". A més, es tracta d'un esdeveniment que també contribuirà en l'àmbit econòmic en un moment molt necessari.

Per la seva banda, la cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, ha destacat que la majoria de parades seran gastronòmiques i estaran formades per productors locals i artesans de la parròquia. El tret de sortida es donarà el dia 5 a les 10 hores, moment en què les autoritats i mossèn Pepe Chisvert donaran el tret de sortida a la celebració. A les 10.30 i les 16.30 hores s'oferirà a la plaça de la Germandat l'elaboració del torró en directe, i entre les 11 i les 12 hores es donarà pas a un taller de galetes de Nadal adreçat a infants de 3 anys a càrrec de l'Escola d'Art laurediana. Tanmateix, entre les 12 i les 18 hores es farà el Joc del Catxo i entre les 17 i les 19 hores hi haurà un nou taller de boles de Nadal. La jornada de dissabte es clourà a les 20 hores.

De cara a diumenge es continuaran celebrant tallers i activitats relacionades amb el torró, però també hi haurà un concert de nadales entre les 12.15 i les 13.15 hores, una actuació de 'zambomba flamenca' a les 16.30 hores, i una actuació del Cor d'Òpera d'Andorra a les 17.45 hores. Amb les actuacions musicals la idea és apostar pels grups andorrans i compartir entre tots l'esperit nadalenc.