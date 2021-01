Agressió a un periodista davant la seu de la justícia

Un professional de la comunicació va ser agredit aquest dimecres al vespre davant la seu de la justícia. El periodista, que ha anunciat que presentarà denúncia, seguia davant la Batllia les resolucions de les declaracions dels detinguts per part de la policia en el marc de l'operació Forex. En el moment de sortir alliberats dos dels detinguts i altres joves que els esperaven a la sortida, es van dirigir al periodista, que es trobava en una petita entrada que hi ha a l'edifici de l'altre costat del carrer amb l'objectiu de no cridar l'atenció i passar menys fred, el van obligar a recular fins a dins l'entrada i el van colpejar de manera que l'atac fos més difícil de veure per la gent que circulava pel carrer.



Arran de l'agressió, el periodista va caure al terra, li van trencar les ulleres i el van obligar a esborrar les imatges que havia captat amb el seu telèfon mòbil. A conseqüència dels cops que va rebre, va haver d'anar a l'hospital, i ara s'està recuperant mentre recopila tot el necessari per poder presentar la denúncia amb èxit.



L’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra ( APCA) ha fet un comunicat aquest dijous en què "lamenta l’agressió patida per un company de professió mentre es trobava fent la seva feina". Així, l’APCA condemna de "forma enèrgica" aquesta agressió " covarda" ocorreguda contra un periodista en l’exercici de la seva professió i recorda que els drets a la llibertat d’informació i d’expressió "no es poden veure coartats davant les amenaces verbals i físiques". L'associació ha comunicat que se solidaritza amb el company de professió –del diari digital l'Altaveu– i dona suport a la decisió de presentar una denúncia.