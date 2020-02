Aïllada a l’hospital una dona per possible coronavirus

Una dona es manté aïllada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell com a possible cas de coronavirus. Segons indica el Govern en una piulada, el SAAS va activar la primera fase d’aïllament a la pacient que va acudir aquest dimarts al vespre a Urgències amb símptomes gripals després d’haver fet un viatge a Itàlia. Tal com explica l’executiu, i seguint el protocol en aquests casos, la dona romandrà aïllada fins a tenir els resultats definitius de les anàlisis específiques que s’esperen durant les properes hores.