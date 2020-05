Aixecament de la quarantena pels provinents d’Espanya, França i Portugal

Els nacionals i residents que retornin al Principat després d'una estada a Espanya, França o Portugal no hauran de fer la quarantena obligatòria de 15 dies. A través d'un decret que surt publicat aquest divendres al BOPA, s'informa d'aquest canvi i es recorda que els que provenen de qualsevol altre territori, encara és obligatori que facin aquest confinament domiciliari en el moment de retorn a Andorra. D'altra banda, també hauran d'aplicar aquesta quarantena les persones no residents amb residència legal en un país de la Unió Europea com ara Espanya, França i Portugal, o bé Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa o el Vaticà, que es desplacin a Andorra per causes de força major, sanitàries o humanitàries, sempre que es pugui acreditar aquest fet documentalment. En el decret s'informa que tenen la consideració de causes humanitàries les situacions d’atenció a familiars dependents, menors o en situació de vulnerabilitat.

Així, el nombre total de persones que han retornat a Andorra durant aquest període de pandèmia i han hagut de fer el confinament domiciliari s'eleva fins a les 1.065. Aquesta dada surt del recompte des del dia de l'entrada en vigor del decret el 27 de març fins a aquest 28 de maig. Segons indica l'executiu, aquestes persones han estat acompanyades pel ministeri de Salut i s'han dut a terme diferents accions per gestionar els tràmits de les baixes, de resolució de dubtes i de l'aixecament de la quarantena en els casos que la normativa així ho preveia.