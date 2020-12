Així funcionen els tests d'autoconsum gratuïts que reparteixen els comuns

Tal com ha anat informant l'executiu els darrers dies, es facilitarà un test d'autoconsum gratuïts a tots els residents del Principat majors de 6 anys. A més, Espot ha explicat que s'habilitaran 'stop labs' per a totes aquelles persones que no se'l puguin fer de manera autònoma, demanant cita prèvia al 821 955. El servei es veurà reforçat durant els dies festius "per donar sortida a tota la demanda que hi pugui haver". Les proves també es poden adquirir a les farmàcies i en laboratoris privats.



En aquest sentit, Martínez Benazet ha posat en relleu que el moment adequat per fer-se el test és tot just abans d'acudir a la reunió familiar, donat que la validesa del mateix disminueix a mesura que passen les hores. Un resultat negatiu "no garanteix al 100% que no hi hagi infecció", per la qual cosa s'ha de seguir amb les mesures de prevenció per evitar contagis. En el cas d'un resultat positiu, cal aïllar-se immediatament i demanar hora per sotmetre's a una prova TMA per confirmar el diagnòstic.



Per als residents que tornin a Andorra procedents de l'estranger, podran sol·licitar una prova TMA que s'efectuarà en l'arribada al país i, posteriorment, "se'ls subministrarà un test d'autoconsum gratuït".



El Govern està promocionant un vídeo a través dels canals oficials que explica el procediment que s'haurà de seguir per fer-se la prova de manera autònoma.



Quant al repartiment dels tests per parròquies, Canillo els distribuirà a les taquilles de l'edifici del telecabina i a l'aparcament del telecabina del Tarter; Encamp ha habilitat el punt de recollida a les oficines de tràmits i de turisme de la vila i del Pas de la Casa; a Ordino els ciutadans hauran de passar per la sala la Buna; el punt de la Massana s'ubicarà a la planta baixa de l'edifici la Closeta; a Andorra la Vella el punt s'ha instal·lat a l'antiga plaça de Braus; a Sant Julià de Lòria serà a l'aparcament vertical de la plaça de la Germandat, i a Escaldes-Engordany al pavelló del Prat Gran.