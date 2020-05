Així seran els hotels post-Covid19

El sector hoteler és un dels més colpejats per l’emergència sanitària. La dràstica aturada de l’activitat podria començar a ser història en qüestió de setmanes, quan es reobrin les fronteres amb Espanya i França i es permeti l’arribada de turistes. En alguns països l’aixecament progressiu de restriccions contempla la reobertura d’establiments hotelers. Això si, amb mesures de seguretat sanitària i canvis en les instal·lacions, serveis i atenció al client.

Els hotels post-coronavirus eliminaran a poc a poc els taulells de recepció, que seran substituïts per màquines similars a les que hi ha als aeroports a l’hora de facturar. El ‘check in’ i el ‘check out’ es podrà fer mitjançant el mòbil, cosa que limitarà el contacte entre persones.

També desapareixeran les targetes magnètiques per obrir les habitacions, o les claus en els pocs hotels on encara se n’utilitzen. Targetes i claus són objectes on s’hi acumulen virus i bacteris, per la qual cosa es podran obrir les portes directament amb el mateix mòbil que s’hagi utilitzat per fer el ‘chek in’. De la mateixa manera es podran activar els ascensors, amb el mòbil, per tal d’evitar haver de tocar amb els dits els botons de l’aparell.

Dins de les habitacions, els ‘mini bars’ semblen condemnats a desaparèixer. Les petites neveres solen ser un dels elements més tafanejats pels clients: obren la porta i remenen els productes de l’interior sense necessàriament consumir. També els interruptors, els comandaments a distància, els dispensadors de sabó i els polsadors de lavabo estan en el punt de mira ja que es tracta d’elements que tothom toca en un moment o altre. La solució passa una vegada més per la tecnologia: una aplicació permetrà obrir i tancar llums, l’aire condicionat, fer baixar les persianes o fer córrer les cortines, i encendre i canviar les cadenes de la televisió. No obstant, netejar continuadament interruptors i polsadors i posar protectors d’un sol ús als comandaments també serviria. A la cambra de bany, els envasos monodosi estaran a l’ordre del dia en comptes dels dispensadors.

En equipaments comuns, els bufets lliures o barres d’autoservei desapareixeran donat el risc que comporta el fet que tots els clients grapegin els recipients on hi ha els coberts, les pinces per servir-se el menjar o els mànecs de la gerres de sucs de fruita. A la pràctica, en els hotels post-Covid19 els àpats se serviran a la taula per part del personal de l’establiment.

Altres zones comuns com els salons per descansar, llegir o prendre una copa, així com espais de reunió o sales per congressos, hauran de guardar una major distància entre taules, cadires, butaques o sofàs, i previsiblement limitant-ne els aforaments d’acord amb les característiques de cada zona.

Les grans cadenes hoteleres internacionals han començat a aplicar mesures com aquestes en paral·lel a les normes bàsiques com la desinfecció dels espais, l’ús de mascaretes i guants o l’obligació de netejar-se les mans quan s’entri a l’establiment. A Andorra diversos hotelers consultats per aquest mitjà han explicat que la reobertura es farà implementant tantes mesures com sigui possible i, sens dubte, garantint la màxima seguretat sanitària.