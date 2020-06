Ajona s'endú el 10% de la massa salarial de Naturlàndia

Naturlàndia té una quarantena llarga de treballadors en nòmina que es reparteixen uns 100.000 euros mensuals. I el flamant director del parc lauredià, Xavier Ajona, s'endú el 10% del total pressupostat, això són uns 10.000 euros bruts al mes. Una xifra que el principal partit de l'oposició a la parròquia, Desperta Laurèdia, considera que “no està adequada ni a la situació actual ni al volum de negoci del parc” que volta els 4 milions d'euros l'any.



Malgrat les crítiques pel salari que percep el nou directiu, el cap de files de la formació laurediana, Cerni Cairat, demana “prudència” per veure quin projecte desplega Ajona. Algunes de les directrius que es volen impulsar, com transformar el parc d'animals en un centre de recuperació de la natura, o descartar la tirolina, anirien en la línia que defensa Desperta Laurèdia.



Des de l'oposició celebren que l'equip que lidera el cònsol Josep Majoral hagi començat a posar llum a la foscor que envolta la gestió del parc lauredià, i hagi facilitat l'entrada al Consell d'Administració de Camprabassa a formacions diferents de les que governen. I és que els 11 milions de deute que arrossega Naturlàndia són una llosa per a les finances comunals i, si més no, posen en qüestió el salari que cobra el seu nou màxim responsable.



651x366 Xabier Ajona amb els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina. / COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA Xabier Ajona amb els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina. / COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA