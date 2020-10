Ajudar a les famílies en el seu dia a dia, objectiu del nou programa d'Autea

El programa d'Autea de suport a casa per a infants de 6 a 9 anys amb TEA consisteix a oferir atenció domiciliària especialitzada a cada família a través d'una terapeuta especialitzada que es desplaça a les llars. "És un suport intens, no a nivell d'hores, sinó a nivell d'intervenció", ha explicat la neuropsicòloga i creadora i coordinadora del projecte, Carolina Pastor, amb l'objectiu d'identificar "les dificultats funcionals de l'infant, els seus problemes de control de conducta" i treballar el vincle i la comunicació afectiva entre l'infant i els pares. Tot el programa està individualitzat a cada família i no hi ha un objectiu igual que l'altre. "Cada treball és totalment individualitzat amb les qüestions de vida de cada família", ha dit, assegurant que busquen saber el que els preocupa en relació amb el desenvolupament cognitiu, emocional o funcional de la seva criatura.

En total, el projecte està format per 24 sessions, unes de coordinació i unes d'intervenció. Tal com ha explicat Pastor, les sessions de coordinació tenen una durada de dues hores i són setmanals. En canvi, les sessions d'intervenció són de 90 minuts i són les quines la terapeuta va als domicilis. Tot i així, Pastor ha apuntat que no han de ser sempre dins de les llars, ja que pot ser que l'infant tingui problemes de conducta en qualsevol entorn natural i aleshores es treballen en aquests indrets.

En paraules de Pastor, la qüestió principal és treballar amb la família i facilitar la interacció i la comunicació centrant-se en l'infant. Per tant, el pla de treball "es desenvolupa amb els pares a través de l'entrevista en rutines", les quals es van fer a l'agost. De fet, el programa ja ha començat i va amb estreta coordinació amb els psicopedagogs de les escoles "per tenir una visió transversal" i ha estat desenvolupat conjuntament amb el SAAS. A més, ha subratllat que les converses també són constants amb els psicòlegs de referència de cada infant, qui són els qui els han seguit el nen o la nena des del diagnòstic de la malaltia i els qui els seguiran després del programa.

Quant a les demandes, Pastor ha assegurat que és molt difícil generalitzar, però ha declarat que generalment treballen rutines de conducta adaptativa que siguin especialment problemàtiques, ja siguin per dificultats sensorials, per la rigidesa que experimenten els infants amb TEA o per les simptomatologies que poden dificultar el dia a dia de l'infant en rutines bàsiques com la higiene o l'alimentació. Un altre gran tema que es treballa amb moltes famílies és el llenguatge. En aquest sentit, Pastor ha remarcat que busquen empoderar les famílies a tenir situacions que estimulin la parla social dels infants. A més, ha destacat que el joc és una qüestió bàsica del programa per trobar patrons que siguin útils per les famílies. Finalment, el programa busca donar suport en les tasques més cognitives de les llars i ajudar els pares a ajustar les seves expectatives sobre què demanar i exigir a l'infant.

El programa, que ha començat amb les sessions aquest setembre, té una durada d'un any amb una valoració abans del tractament i una altra després per poder recollir dades empíriques sobre l'eficàcia i l'impacte de les intervencions. En un inici, les sessions són més seguides, gairebé cada setmana, i al llarg de l'any es van espaiant més amb el temps, ha comentat Pastor. Cal recordar que en aquest programa hi participen un total de sis famílies i que té un cost de 14.880 euros.