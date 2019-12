Ajudes per a 201 estudiants

La Fundació Crèdit Andorrà ha fet lliurament aquest dilluns de les quatre beques de postgrau corresponents a les convocatòries 2018 i 2019. Amb els quatre estudiants que han rebut aquests diplomes acreditatius, ja són 201 els becaris que la fundació ha ajudat des que es va posar en marxa el programa, el 1988, tal com ha recordat la directora de la fundació, Francesca Ros. D'aquesta manera, en l'acte que ha tingut lloc a la seu social de Crèdit els tres becaris del 2018: Míriam Daravano, Winona Oliveros i Francesc Rich i la d'aquesta convocatòria, Raquel Balboa, han rebut aquestes beques.

Daravano, Oliveros i Rich ja van gaudir d'aquesta ajuda l'any passat i ja han acabat els estudis per als quals estaven becats. Daravano ha explicat que ha cursat un màster en indústria farmacèutica i biotecnològica a la Pompeu Fabra i que gràcies a la beca que li ha donat la Fundació Crèdit Andorrà va poder "completar els seus estudis". Ha fet les pràctiques a una multinacional farmacèutica a la qual ha pogut quedar-se un any més "per acabar-se de formar" però en el seu horitzó té poder tornar a Andorra si hi hagués una inversió en "I+D farmacèutica" que realment li ho permetés. Oliveros va poder fer, gràcies a l'ajuda, el segon any d'un màster en bioinformàtica per a les ciències de la salut, també a la Pompeu Fabra. Va fer un treball de final de màster i les pràctiques a l'institut de recerca biomèdica de Barcelona i al gener comença a fer un doctorat que se centrarà en la susceptibilitat al càncer de mama. També espera tornar al país algun dia, tot i que reconeix que és "difícil", ja que no es fa gaire recerca del seu àmbit aquí. Al seu torn, Rich ha explicat que va fer un màster en túnels i obra subterrània que oferia l'Institut National des Sciences Appliquées de Lió. Ara ja treballa en una empresa suïssa que opera en infraestructures "tan importants com els túnels més llargs del món" i ell se n'encarrega dels projectes que es fan a França. La beca, diu, li va permetre "finançar el màster". A "curt i mitjà termini" es planteja créixer professionalment a l'estranger però no descarta que en un futur pugui treballar des d'Andorra en l'impuls de projectes internacionals i també en possibilitar que el país sigui "autosuficient" en el disseny de túnels.

Pel que fa a la becària d'aquesta edició, Raquel Balboa, ha explicat que està cursant un màster en rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva a l'institut Guttmann de Badalona. La beca, diu, és "molt important", ja que li cobreix les despeses de la matrícula i també la possibilitat de poder-se pagar un habitatge. El seu màster, explica, se centra en l'avaluació, la rehabilitació i la compensació de persones que han patit un dany cerebral arran d'un traumatisme o un ictus i tracta de donar eines als professionals per ajudar aquests pacients.

Ros ha manifestat que el que pretén la fundació amb aquestes beques és "donar un cop de mà a les famílies" i també ajudar els joves que "vulguin formar-se" a què puguin tenir "una oportunitat" de fer-ho. El 60% d'aquests becaris, ha afegit, treballen al país en diferents àmbits.