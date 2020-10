Al telecabina, de dos en dos

L a temporada vinent serà sens dubte la més atípica de la història, amb permís de l'anterior, que va acabar precipitadament a causa de l'alerta sanitària. Els responsables de les diferents estacions treballen a contrarellotge per definir com serà la reobertura i el funcionament dels camps de neu en un escenari complex i alhora incert a causa del coronavirus.

Entre altres mesures s'estudia la limitació de passatgers als remuntadors, especialment als que compten amb cabines tancades. De dos en dos o amb excepcions de fins a 4 o 6 persones en cas que es tracti d'una mateixa unitat familiar. La restricció, segons com s'acabi concretant, comportaria de retruc que es formessin llargues cues per accedir als remuntadors, on alhora caldrà respectar la distància de seguretat d'1,5 metres entre persones. Es pensa en línies en forma de ziga-zaga per atenuar l'impacte de la mesura sobre les cues.

Un altre dels escenaris estimats implica limitar el nombre de pistes obertes al públic. La previsible menor afluència de visitants fa que els camps de neu es plantegin operar amb menys personal i amb màxima cautela pel que fa a les despeses de funcionament. Deixar tancades algunes pistes o reduir els serveis de restauració serien algunes de les solucions per escurçar els costos de personal.

En matèria estrictament sanitària, sobre la taula hi ha també un seguit de protocols tant per als treballadors com per als clients. Tests periòdics entre el personal i mesures d'higiene entre els visitants. Tot plegat per fer front a una temporada on s'espera que la major part dels visitants siguin de mercats de proximitat.