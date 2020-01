Albert Font, nou president del consell d’administració de la CASS

El consell d’administració de la CASS ha acordat per unanimitat el nomenament d' Albert Font Massip com a president de l'òrgan directiu de la parapública, després de la sessió que s'ha celebrat aquest dijous amb un sol punt a l'ordre del dia. La sessió també ha servit per escenificar la incorporació dels tres nous membres nomenats pel Govern, tal com va anunciar la setmana passada el portaveu del Govern, Eric Jover, després de la reunió del consell de ministres. Es tracta del mateix Albert Font, Susanna Arasanz i Jordi Cinca.