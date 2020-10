Sis casos actius de coronavirus a l'Albó, Xeridell i el centre de dia de la fundació Nostra Senyora de Meritxell

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell ha informat aquest divendres que a data d'avui tenen un total de sis casos actius positius per Covid-19. Al servei de residència l'Albó hi ha un usuari i dos professionals; al centre de dia, un usuari i un professional, i al servei ocupacional Xeridell, un usuari.



Des de la fundació posen en relleu que "tots els serveis estan sectoritzats i s'estan seguint amb rigor totes les mesures preventives i els protocols d’aïllament i confinament preventiu establerts pel ministeri de Salut". I afegeixen que a les instal·lacions no hi ha cap cas positiu que hi romangui.



Pel que fa a les famílies i tutors legals dels usuaris, es posa en relleu que s'ha procedit a una notificació "immediata" via telefònica, a més de l'avís rebut per part del ministeri de Salut. També s’ha procedit, afegeixen, a fer un acompanyament personalitzat als usuaris i famílies afectats, i un suport educatiu telemàtic i psicològic, en cas de necessitat.



El darrer cribratge es va fer els dies 20 i 21 d’octubre seguint les indicacions del ministeri de Salut de fer controls cada vuit dies al personal i cada quinze dies als usuaris. Està previst un nou cribatge per a la setmana que ve en el cas de les dues àrees afectades durant els últims dies.