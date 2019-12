Alerta alimentària per la presència d'al·lèrgens en un torró tou de Catalunya

L'àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAiE) del ministeri de Salut ha rebut una alerta alimentària a través del Sistema d'alerta ràpid per a aliments i pinsos de la Unió Europea (RASFF), en referència a la presència de traces de llet no declarada en l'etiquetatge d'un torró tou d'ametlla provinent de Catalunya.

L'empresa fabricant és Torrons Vicens i el producte afectat és el torró tou d'ametlla de 500 grams, del lot 329-X amb data de consum preferent 02/2021.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que tinguin algun tipus d'al·lèrgia o intolerància a la llet i que tinguin a la seva llar el producte indicat, s'abstinguin de consumir-los i el retornin als punts de venda. Altrament, no hi ha cap mena de perill per a la resta de persones.