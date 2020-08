Alerta pels contagis als Vallès i al País Valencià

Alerta a Sabadell, Terrassa i Granollers per l’augment de casos de covid-19 que s’han declarat els últims deu dies. Les dades epidemiològiques que proporciona Salut Pública constaten un augment de la transmissió del virus a les comarques del Vallès Occidental i Oriental: entre el 24 i el 30 de juliol es van notificar el doble de positius que la setmana anterior i es va accelerar el ritme de propagació de la infecció. La taxa de contagi (R), que calcula quantes persones pot contagiar de mitjana un sol infectat, se situa ja en 2. Per tant, de cada cas se’n poden generar dos de nous.

Els pitjors repunts han sigut a Sabadell i Terrassa, amb un centenar i una setantena de contagis nous, respectivament. Els registres de les dues ciutats han fet que el Vallès Occidental hagi duplicat tant els casos actius -que han passat de 270 a 522- com els ingressos hospitalaris -de 15 a 32- en només set dies. La comarca ja ha entrat en risc de rebrot amb una R entorn a l’1,7, ja que a més de la incidència acumulada a les cocapitals, altres municipis grans com Sant Cugat del Vallès, Rubí o Cerdanyola del Vallès també han augmentat la detecció de nous contagis. Granollers va pel mateix camí que les seves ciutats veïnes. De fet, la capital del Vallès Oriental va multiplicar per 2,3 els 94 contagis registrats la setmana anterior i va notificar 215 positius nous entre el 24 i el 30 de juliol -el període temporal que ofereix més fiabilitat per conèixer l’evolució de l’epidèmia, segons el departament de Salut-. Amb una R de 2, és la quarta comarca amb la taxa de contagi més elevada.

Els investigadors del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC, responsables dels informes que es remeten a Europa sobre l’evolució de la pandèmia a l’Estat, avaluen la situació a la zona del Vallès com d’“empitjorament fort”, com ja va passar en altres territoris les últimes setmanes, com Lleida, Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat. Els investigadors subratllen que la resta de la regió metropolitana nord manté una bona tendència gràcies a la millora del nord de Barcelona, amb Badalona al capdavant. Lleida i Barcelona també veuen la seva corba estabilitzar-se.

Les males notícies al Vallès van arribar el mateix dia que Catalunya superava els 100.000 contagis. Salut va informar ahir de 1.243 casos nous, la majoria de les quals (1.230) infeccions en actiu i diagnosticades per PCR, i va comunicar sis defuncions, que eleven a 12.751 les víctimes de l’epidèmia que va esclatar fa cinc mesos.



La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha informat aquest dilluns de la confirmació des de divendres de 523 nous positius de coronavirus, que situen el nombre total de casos certificats amb proves PCR des de l'inici de la pandèmia en 13.852. La dada suposa retornar als nivells de propagació de la pandèmia del mes d'abril. Dilluns, en què també comptaven les dades del cap de setmana, es van registrar 330 positius. També és molt important l'increment de nous brots, ja que n'hi ha 13 més, que sumats als que ja hi havia registrats enfilen la xifra fins als 66.

En aquests moments al País Valencià hi ha 1.663 casos actius, 117 dels quals estan ingressats en hospitals, 12 a l'UCI. Tampoc és positiva la dada de defuncions, ja que s'ha registrat una nova mort, en concret la d'un resident en un geriàtric. Aquesta víctima eleva el nombre total de morts a 1.480.