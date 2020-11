Alerta pel fort vent fins dissabte al migdia

El Servei Meteorològic Nacional alerta que aquest divendres a la nit s’espera el pas d’un front provinent de la pertorbació del sud-oest de la Península Ibèrica que deixarà precipitacions en forma de pluja durant tot el matí i fins a mitja tarda de dissabte. Es preveuen acumulacions més abundants al sud i est del país, on es poden acumular al voltant de 70 mm. A la resta del país, es preveuen acumulacions al voltant dels 40 mm. Serà només al final de l’episodi quan s’estima que la cota de neu pugui baixar fins als 1.800 metres.



El fenomen més violent es preveu que sigui el vent, que pot assolir ràfegues d’entre 90 i 100 quilòmetres per hora a fons de vall al migdia. És per aquest motiu que no es descarta que també hi puguin haver precipitacions tempestuoses.



Pel que fa a les temperatures, les màximes seran de fins a 14 graus a Andorra la Vella, mentre que la temperatura mínima a la capital se situarà en els 4 graus. A 1.500 metres s’assolirà una temperatura de 12 graus i de 4 al Pas de la Casa. En aquest sentit, la isoterma zero graus se situarà a 2.700 metres.