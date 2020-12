Alerta meteo, avís groc: avui per vent i demà per vent i neu

Des d'aquest divendres al migdia, el Servei Meteorològic Nacional alerta que hi ha un avís groc per vent, que bufarà amb força fins a la matinada de diumenge. Aquesta alerta significa que no hi ha un perill generalitzat per a la població, però sí que podria existir per alguna activitat concreta que es realitzi a l'exterior. Tal com avisen, tant des del servei meteorològic com de l'àrea de Mobilitat, es recomana seguir l'evolució del temps a partir de la informació que permanentment es va actualitzant per diferents canals, com els mitjans de comunicació, les seves pàgines web o els seus perfils a les xarxes socials.



D'altra banda, també hi ha activat un avís groc, en aquest cas per neu, entre les 2 hores d'aquesta propera matinada, de divendres a dissabte, i que durarà fins demà dissabte a les 14 hores. La cota de neu, aquest divendres a la tarda se situa en els 1.800 metres, i dissabte, quan s'espera que neu amb més abundància, la cota se situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres. Mobilitat recorda que durant l'episodi de nevades es limitin els desplaçaments, especialment amb vehicles privats.

⚠️ #avís_groc meteo per vent a partir d’avui al migdia i neu a partir de demà.

👉Precaució en les activitats a l’exterior.

❄️Consulteu el butlletí de perill d’allaus a @MeteoAnd_OECC.

🚗Durant l’episodi de nevades, limiteu els desplaçaments i consulteu @Mobilitat_AND. pic.twitter.com/1McGc7BlDg — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) December 11, 2020