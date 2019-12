Alerta sanitària per un mesurador de glucosa

El ministeri de Salut s'ha fet ressò, a través de l'Agència espanyola de medicaments i productes sanitaris (Aemps), que els usuaris de l’aplicació MCG de Dexcom G6 per a iOS han d’actualitzar-la a la versió 1.5.4. Les versions anteriors han quedat bloquejades des del 9 de desembre. Els sistemes Dexcom G6 són dispositius de monitorització continua de glucosa, dissenyats per identificar i supervisar tendències de glucosa, vigilar patrons i monitoritzar la velocitat i la direcció dels canvis de glucosa en persones amb diabetis. Inclouen un sensor, un receptor, un transmissor i l'opció de descarregar-se l’aplicació MCG Dexcom G6 per al mòbil.

D'acord amb la informació facilitada per l'empresa, pot ser que els usuaris amb versions anteriors a la 1.5.4 no rebin les alertes programades o que no rebin alarmes o alertes quan tinguin els nivells de glucosa baixos o alts. Per aquest motiu una de les recomanacions hi ha que s'actualitzi aquesta aplicació i que no s'ignorin els símptomes de glucosa alta.

D'altra banda, Salut també ha rebut l'avís de la possibilitat que l’alarma dels ventiladors Stellar TM 100 i 150 fabricats entre l’abril del 2016 i el juny del 2017 no sonin en determinades circumstàncies. Aquests ventiladors estan indicats per a pacients adults i pediàtrics de més de 13 quilograms, no dependents i amb respiració espontània que presentin insuficiència o aturada respiratòria, amb o sense apnea obstructiva de la son. Estan destinats per l'ús en domicilis, centres sanitaris / hospitals i per a ús mòbil (com en una cadira de rodes). Es fan diferents recomanacions en funció de si els usuaris són particulars o centre sanitaris, però, en general, es recomana verificar, abans de cada ús, que el ventilador funcioni de la manera correcta.