Alerten d’una estafa usant Mercadona com esquer

Les autoritats espanyoles han alertat d’un nou frau que s’ha fet viral a internet. Les víctimes reben un correu electrònic en el que s’assegura que amb motiu del confinament decretat en el marc de la crisi del coronavirus poden optar a un “premi solidari” de 500 euros atorgat per la cadena de supermercats Mercadona que es pot aconseguir participant en un sorteig.

Així funciona l’estafa: l’usuari rep el correu, accepta l’oferta i al fer clic a un enllaç per participar en aquest suposat sorteig per guanyar els 500€ accedeix a un formulari on hi facilita les seves dades personals i bancàries. Els estafadors es fan amb tota la informació que busquen mitjançant el mètode conegut com a 'phishing'. I l’usuari queda al descobert amb tota aquesta informació sensible en mans dels delinqüents.

L’enllaç en qüestió condueix a una pàgina web que simula ser d’aquesta cadena espanyola de supermercats. Mercadona s’ha afanyat a desmentir la veracitat d’aquesta oferta i ha recordat a tots els seus clients que no té cap promoció en aquest sentit i que es tracta d’un frau amb el que no hi tenen res a veure.