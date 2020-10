Àlex es deixarà notar tot el cap de setmana a Andorra (i a Catalunya)

La pertorbació 'Àlex', amb l'epicentre a França, s'ha deixat notar des d'aquesta passada nit al Principat. El vent, però, bufarà més fort a la costa catalana que al Pirineu durant tot aquest divendres. També farà ploure i podria deixar quantitats de precipitació superiors als 50 l/m2 a l'Alt Pirineu.

La cota de neu es mantindrà per sobre dels 2.000 metres durant bona part del dia, però aquest divendres a la nit es desplomarà fins als 1.200 o 1.300, cosa que fa pensar de nou en emblanquinades en cotes molt baixes per ser a principis d'octubre.

Al Pirineu no hi farà massa sol durant el cap de setmana, i diumenge reapareixeran algunes pluges i ruixats de neu sobretot al nord de la serralada. Diumenge la cota de neu serà molt variable, però en general no nevarà per sota dels 1.800 metres. Diumenge a la tarda també hi pot haver alguns ruixats i tempestes.

Tot plegat comportarà un canvi clar en l'ambient. Aquest divendres ha començat amb temperatures encara altes, però durant la jornada la sensació tèrmica no farà altra cosa que baixar. Avui les màximes seran fins a 10 graus més baixes que ahir en moltes comarques del Pirineu.

L'inici de la setmana que ve tornarà a estar marcat per un fred avançat per a l'època. A partir de dimecres la temperatura pujarà d'una forma més notòria.