Allarguen fins al 15 de juny el permís de residència dels temporers

El Govern prorrogarà fins al 15 de juny els permisos de residència associats als treballadors temporers. En les darreres ocasions el tràmit s'ha fet de manera virtual, sense haver d'anar presencialment al Servei d'Immigració per tal d'agilitzar la feina al màxim i evitar nous contagis.



Ara la situació és diferent. A partir del moment en què es publiqui el reglament, es disposarà dels cinc dies següents perquè els temporers que estan al país, i han de renovar el seu permís, puguin anar a Immigració a fer-ho. Aquest mecanisme ajudarà també al Govern a "tenir un recompte més exacte dels temporers que tenim actualment a Andorra", ja que com més coneixedors siguin d'aquesta dada, més se'ls podrà ajudar. Així doncs, es permetrà un treball conjunt entre el Govern, els comuns i les empreses privades de transport per organitzar el trasllat d'aquests temporers als seus països de procedència.

Nous horaris d'atenció al públic

Durant la roda de premsa el ministre portaveu, Eric Jover, també ha informat que el número de telèfon 188, creat a mitjans de març amb l'objectiu d'aportar respostes als ciutadans i complementar la informació obtinguda a través del 116, canviarà el seu horari d'atenció al públic, que fins ara era de les 8 a les 24 hores, per fer-ho fins a les 17 hores. La decisió s'ha pres en previsió que "la represa de certa normalitat ens fa preveure que no hi ha tanta necessitat de mantenir el servei".



Fins a la data, les 42 persones que han estat a l'altre costat de la línia telefònica, han atès més de 50.000 trucades. Concretament, durant el mes de març es van rebre 18.733, a l'abril 17.474 i, el que portem de maig, 13.834. La mitjana diària de trucades ha estat de 919 entre setmana i de 295 durant els caps de setmana.



Jover ha informat que aquest número es continuarà complementant del 180, que està adreçat a demandes que tenen a veure amb la vida econòmica pel que fa a empresaris i autònoms, i que també adaptarà el seu horari d'atenció de les 8 a les 17 hores.

Represa de l'activitat de caça

Per últim, el portaveu del Govern també ha anunciat que a partir del pròxim 29 de maig es podrà reprendre l'activitat de caça tal com estava previst. En aquest sentit, cal recordar que aquesta activitat va ser suspesa el 21 de març en no considerar-se "oportú" per la situació d'aquell moment.