Allau d'anul·lacions de viatges per als mesos de març i abril

Les agències de viatges estan patint una allau d’ anul·lacions per a les sortides més properes, és a dir, les que s’han d’efectuar entre els mesos de març i abril, la qual cosa inclou també Setmana Santa. Des de l’Associació d’agències de viatges d’Andorra la vicepresidenta, Maica Terrones, ha manifestat que tot s’ha precipitat en la darrera setmana tenint en compte que moltes destinacions ja han vetat l’arribada de persones procedents d’Espanya, que és des d’on operen un important gruix dels vols que ofereixen les agències. Pel que fa als receptius, l’impacte s’està registrant en l’ arribada de grups de gent gran o de punts com Alemanya i Anglaterra.

Tot i que no s’ha calculat exactament l’impacte econòmic de totes aquestes anul·lacions, ja que tal com comenta Terrones, cal tenir en compte que pot ser “molt important” perquè per Setmana Santa és “un període on es viatja força”. Hi ha algunes destinacions, com per exemple les del Carib, que encara no estan afectades, però des de les agències manifesten que van al “dia a dia” ja que l’ evolució del virus fa que els protocols que estableixen els països canviïn en hores. De fet, Terrones destaca que els Estats Units hagi “vetat” precisament l’arribada de persones procedents d’Europa. D’aquesta manera s’afegeix a d’altres països com Israel que ja havia decretat aquesta prohibició.

Des de les agències estan intentant negociar amb els proveïdors canvis de dates o el retorn dels diners per als viatges d’aquestes mesos de març i abril. Pel que fa a l’estiu, Terrones manifesta que estan trobant “molta col·laboració” dels receptors i que s’està podent negociar aquests viatges sense risc en cas d’anul·lació, la qual cosa dona “tranquil·litat” en les reserves.

Assegurances de vida

L'altra cara de la moneda la trobem en les assegurances de vida. Professionals del sector han explicat que d'ençà que va esclatar el pànic pel brot de l'epidèmia, les contractacions s'han disparat en més d'un 70%. Asseguren que la gent té por, i en certa manera ho volen tenir tot ben lligat "pel que pugui passar". D'altra banda, s'ha vist incrementat el preu de les pòlisses i aquelles que directament són refusades, "això passa sobretot en les persones de risc, amb problemes pulmonars i de respiració". Pel que fa a les persones sense risc, "el que abans valia 45 euros mensuals, ara fàcilment arriba al 75 euros".