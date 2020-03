Allau de barcelonins a la Cerdanya

Molts han estat els barcelonins que han decidit confinar-se a la muntanya pensant que a les segones residències podrien passar millor l’aïllament domiciliari suggerit pel govern de Catalunya. Aquest fet ha provocat una allau de gent a la comarca de la Cerdanya, especialment en poblacions com Puigcerdà o Bellver, on no tenen la capacitat sanitària per acollir un possible cas de contagi comunitari. L’ARA Andorra ha parlat aquest dissabte via telefònica amb quatre famílies de la capital catalana que tenen una casa d’estiueig en aquesta comarca. Tres van decidir divendres travessar el túnel del Cadí i instal·lar-se als seus habitatges cerdans, mentre que la quarta, va preferir quedar-se a Barcelona.

La família Molas té dos fills petits i un altre en camí. La seva residència, ampla i amb jardí, “és una opció molt millor al pis de 70 metres quadrats que tenim a Barcelona, almenys aquí poden córrer per la gespa”, explica la mare, i admet que si es posés de part “preferiria parir a l’hospital d’aquí que a qualsevol de Barcelona, on segurament hi ha més risc de contagi”. Se sorprèn quan li pregunten sobre les cues a les botigues de la localitat, i assegura que no les han sentit, “ni pujant per la carretera divendres ni fent la compra”.

A diferència dels Molas, la família Alié ja va venir preparada de Barcelona amb “el menjar que necessitarien pels pròxims dies”. Només han pujat la mare i les dues filles petites, perquè “el marit teletreballa des de Barcelona, ja que aquí no tenim internet”. Són conscients que els pobles no estan tan preparats per afrontar la Covid-19 però estan compromesos a no sortir de casa passats els 15 dies. La família Dalmau comparteix el pensament dels Alié. Amb una filla de pocs mesos i casa a Das, creuen que “el problema no està en venir a la Cerdanya, sinó passejar-s’hi i creure que som de vacances”.

L’única de les quatre famílies que ha decidit quedar-se a Barcelona té una casa al límit de la Cerdanya (concretament a Tor de Querol, França), “i no només no hi hem anat per si tancaven fronteres, sinó perquè la gent pensa en marxar de la ciutat per no contagiar-se mentre són ells els que podrien contagiar a la població autòctona de la comarca”, afirma la família Guirado. Ella, embarassada de vuit mesos, pensa que “la gent de Barcelona que ha pujat a la muntanya és una irresponsable, perquè no tenen present que poden col·lapsar l’hospital local i seria més fàcil contagiar la població, que en els pobles, sol ser més gran que a ciutat”.