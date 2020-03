Allau de demandes perquè el comerç electrònic s’ampliï més enllà de l’alimentació

El permís perquè els supermercats puguin vendre, juntament amb els productes d’alimentació i higiene, altres mercaderies com material de papereria i alternatives al tabac com cigarretes electròniques o IQOS no respon a les expectatives de comerciants i clients. Empresaris consultats per l’ARA han explicat que l’autorització “se circumscriu als supermercats i a articles molt concrets, i per tant no resol el problema de totes aquelles persones que necessiten algun objecte quotidià” que els faci més fàcil el confinament.

Els més actius a les xarxes són precisament els ciutadans que busquen algun electrodomèstic, algun aparell electrònic, roba interior, roba per la llar, material esportiu per fer activitat física a casa o joguines per entretenir els més petits de la família un cop transcorregudes dues setmanes de confinament. La majoria es pregunten per què està permesa la compra d’articles a través de plataformes com Wallapop o Amazon, i per contra no poden adquirir cap producte a les pàgines de comerç electrònic dels comerços del país.

Tal com va publicar divendres l’ARA, els comerciants amb que ha parlat aquest mitjà proposen dues opcions: generar sinergies i aprofitar els serveis de lliurament a domicili dels diferents supermercats que aquests dies estan autoritzats a operar, o fixar uns protocols obligatoris per a les entregues fetes directament pels comerços. Negocis de papereria, electrònica, productes tèxtils o parafarmàcia, entre altres, veuen amb molt bons ulls aquesta opció. Especialment per afavorir ingressos davant la caiguda total de les vendes i poder ajudar a fer front als salaris del personal i a les despeses de funcionament.