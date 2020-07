Allau de peticions per fer-se la prova diagnòstica

Des d'aquest dijous està en funcionament el nou 'stop lab' a la caserna de bombers de Santa Coloma perquè tot aquell qui tingui el neguit de si té o no el virus, es pugui fer la prova, i segons ha indicat Benazet, ja hi ha hagut una allau de demandes en aquest primer dia. Cal recordar que les proves són totalment gratuïtes però ha demanat que aquest recurs s'utilitzi de forma correcta, ja que si veuen que hi ha una reiteració de persones a fer-se la prova, establiran un temps d'espera entre una i l'altra. Per tant, ha indicat que si algú prové d'alguna zona de risc, s'ha d'esperar entre set i vuit dies per a fer-se la TMA, que és el període d'incubació, perquè si no no serveix de res. A més, "totes aquelles persones amb símptomes no han d'anar a fer-se una TMA, han d'anar al metge referent per veure què els indica". En aquest sentit, el ministre ha comentat que és una manera de cribrar de forma proporcional a la població.

D'altra banda, el ministre ha anunciat que la setmana vinent es cribraran tots els centres residencials i sociosanitaris i després també es farà el mateix a la presó. Tal com ha comentat, entre aquest dimecres i dijous havia de començar el cribratge a aquelles persones que treballen en el sector turístic i que estan exposades de cara el públic. "Hem preferit cribrar primer a la població de risc", ja que qualsevol d'aquestes persones del sector turístic, si tenen algun neguit, tenen a disposició l''stop lab' de la caserna de bombers.