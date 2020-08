L'Alt Pirineu i Aran sumen un segon hospitalitzat

El risc de rebrot de covid-19 segueix pujant a l'Alt Pirineu i Aran i, segons les darreres dades ofertes per Salut, s'enfila ja fins a 147,45.



D'aquesta manera, la regió sanitària supera de llarg el llindar del risc alt, que se situa en 100. Pel que fa a la taxa de reproducció, aquesta també segueix pujant i se situa ja en 2,06, quan el desitjable és que no superi l'1. En les darreres 24 hores, a més, s'ha notificat un nou ingrés hospitalari. Així, després de molts dies amb una sola persona ingressada, ara n'hi ha dues.



El que no ha pujat tant respecte als darrers dies han estat els nous positius, ja que en les darreres 24 hores s'han detectat dos nous casos, un increment lleugerament inferior al de dies enrere. D'aquesta manera, des que va començar la pandèmia s'han notificat 615 positius de covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran. Pel que fa a la mitjana d'edat de les persones infectades, aquesta segueix pujant i ara se situa al voltant dels 33 anys.