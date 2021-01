L'Alt Pirineu i Aran ja té més d'un miler de vacunats contra el coronavirus

El ritme de vacunacions contra el covid-19 s'ha incrementat notablement arreu del país i això també s'ha notat a l'Alt Pirineu i Aran. Segons Salut, en les últimes 24 hores s'ha vacunat a 489 persones, quan des de l'inici del procés de vacunacions, el 27 de desembre, s'havia injectat el vaccí a 685 persones. D'aquesta manera, ara mateix a la regió sanitària han rebut la primera dosi 1.174 persones.

Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, els indicadors es mantenen molt alts però estables al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. La velocitat de transmissió (Rt) es manté en 1,43 (recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona). El que puja és el risc, que passa de 1.060 a 1.077, així com el nombre de nous casos: en les últimes 24 hores s'han notificat 37 nous positius, fent pujar fins a 4.161 el nombre total de casos des de l'inici de la pandèmia.

A l'Aran els indicadors comencen a recollir el gran augment de casos detectat a principis de setmana (una cinquantena, que se sumen als 16 confirmats aquest dissabte). El risc passa de 597 a 936 i l'Rt puja d'1,31 a 1,85. Segons el Conselh Generau d'Aran hi ha dues persones de la vall hospitalitzades per covid-19, una menys que fa 24 hores.

A Cerdanya, els indicadors segueixen molt alts però baixen lleugerament. El risc passa de 2.420 a 2.287 i l'Rt davalla d'1,28 a 1,22. També baixa el nombre d'ingressats a l'Hospital de Cerdanya, que passa de 16 a 15. A l'Alt Urgell, el risc puja de 919 a 977 i l'Rt passa d'1,64 a 1,69. El que es manté igual que fa 24 hores és el nombre de persones ingressades al Sant Hospital de la Seu d'Urgell: 5.

Al Pallars Jussà el risc puja de 308 a 424 i l'Rt passa de 3,14 a 3,25. El nombre de persones ingressades per covid-19 es manté en 4. Al Pallars Sobirà el risc baixa de 238 a 233 però l'Rt puja d'1,78 a 2, mentre que el nombre d'hospitalitzats per covid-19 passa d'1 a 2. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc i l'Rt es mantenen igual que fa 24 hores, en 306 i 2,14, respectivament. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.