Ambulàncies del Pirineu també dona suport als més vulnerables

El personal d'Ambulàncies pel Pirineu (ADP), juntament amb la direcció de l'empresa, han decidit sumar-se aquest diumenge a la campanya solidària que està posant en marxa aquests dies la ciutadania i que consisteix a ajudar a les persones més vulnerables en tasques com fer la compra d'aquells articles que són de primera necessitat. En un missatge difós per les xarxes socials, el personal d'ADP posa de manifest que al principal col·lectiu al qual s'ha de donar més atenció correspon al de la gent gran i aquelles persones que pateixen qualsevol mena de discapacitat. Així, els treballadors es comprometen a fer la compra i lliurar-la presencialment a casa dels interessats.

És per aquest motiu que des d'ADP s'ha habilitat el número de telèfon 358 888 perquè tothom que ho necessiti pugui disposar d'ajuda. A banda, es recorda que el número 188, habilitat pel Govern, només correspon a consultes, mentre que el 116 té a veure amb urgències reals. Per aquest motiu es demana la col·laboració ciutadana per seguir al detall les mesures implantades per l'executiu.

Cal destacar que aquesta iniciativa ja va sorgir aquest dissabte gràcies als joves que formen part de la comissió de festes de la Massana. En un cartell difós per les xarxes socials s'ofereix ajuda a tota la gent gran de la parròquia i, des de l'organització, es fa una crida a més jovent perquè s'hi sumi.