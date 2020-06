Amenaça de mort un treballador de Bomosa perquè li tornin un gos al qual maltractava

La Policia manté oberta una investigació a un home de nacionalitat andorrana després que Bomosa el denunciés per insults racistes i amenaces de mort arrel d'un incident que es va produir a les oficines de l'entitat. L'investigat, que va ser detingut divendres i va sortir amb càrrecs dissabte passat, va acudir a la seu que l'organització té a Andorra la Vella per demanar que li retornessin un gos que ell mateix havia entregat assegurant que no s'en podia fer càrrec.

Segons el cos de Policia, "com en el seu moment l'animal va arribar, no en unes condicions lamentables perquè sinó nosaltres haguéssim intervingut per un delicte de maltractament, però sí amb una manca clara d'atencions, Bomosa va decidir no retornar-li la custòdia". Va ser aleshores quan l'home va exaltar-se i va començar a llençar insults racistes i amenaces de mort a la persona que l'estava atenen, tot i que segons el portaveu policial, "no tenia cap característica racial destacable".

L'animal no era present en el moment de l'incident i Bomosa manté la custòdia legal del ca per salvaguardar la seva integritat.