Ampliar els cribratges a més alumnes

Amb la represa del curs aquest mes de gener han tornat els cribratges massius a les escoles. De moment s’estan fent a la formació professional, al batxillerat, a les universitats i a la segona ensenyança. Tant Educació com Salut “tenen damunt la taula” que aquests cribratges es vagin ampliant a altres cicles i tan aviat com sigui possible ja es començarà a cribrar els alumnes de tercer cicle de primera ensenyança, tal com explica la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. En aquest sentit, diu que anar “baixant” de cicles és una qüestió de logística ja que cal tenir en compte que cal mobilitzar molt personal. I posa les xifres damunt la taula: només amb els cribratges que es fan ara com ara la població d’alumnes a la qual es podria arribar és de 6.000 i si s’afegís la primera ensenyança s’estaria en els 11.000. D’aquesta manera, el que es pretén és que si s’organitza el dispositiu “no hi hagi disrupcions en el procés” de tal manera que es pugui “fer molt bé” i que el funcionament de l’estratègia “no sigui el pretext per no adherir-nos a aquesta acció”.

A més, des del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior se sumen a la crida feta divendres pel ministre de Salut perquè “l’ adhesió” a aquests cribratges sigui massiva. “Aprofitaria per fer un crit a la solidaritat, a l’adhesió de tots els alumnes i docents, a què vagin a cribrar-se cada setmana al seu centre escolar”, destaca la titular de la cartera d’Educació, que reconeix que de moment aquesta adhesió “no és tan alta” com els agradaria.

“Els cribratges ens donen cada vegada més eines per saber com està la situació i ens permeten actuar molt ràpidament a l'hora de confinar”, reivindica Vilarrubla, que tot i que recorda que aquestes proves són voluntàries “són importantíssimes per evitar confinaments”. D’aquesta manera, referma que si els percentatges poguessin ser “del 80 o el 90%” això “ajudaria molt a contenir la situació sanitària i a que tot es pugui fer amb més normalitat”.

La ministra també valora el fet que als cribratges que s’han fet s'estiguin registrant molts pocs positius. Això, afegeix, ve a ratificar la teoria dels científics que els infants es contagien menys i remarca que també serveix per obtenir “una fotografia del que pot estar passant a casa d’aquests alumnes”. Admet que “segurament” a mesura que es vagi “fent pedagogia d’això anirà havent més gent” que opti per fer-se la prova i reitera, d’una banda, que és un acte de solidaritat i, de l’altra, que també serveix a la persona per saber quin és el seu estat. A més, defensa que cal tenir en compte que “som afortunats”, ja que a Andorra es pot gaudir d’aquestes proves de manera gratuïta i “fàcil”, en contra del que passa a d’altres països i, per tant, fa una crida a aprofitar aquesta “oportunitat”.

Aules confinades

I pel que fa a les aules confinades des de l’inici del curs, la ministra reconeix que en algun moment va considerar que la xifra era molt alta, però afegeix que el fet d’introduir mascaretes a edats més joves ha fet que el primer trimestre s’acabés “amb força normalitat”, tenint en compte que amb només un positiu es confina tota l’aula, un criteri que recorda que és diferent a d’altres països, on el confinament es decideix amb més positius. “Podríem haver agafat criteris diferents i no hauríem confinat tant, però les decisions es prenen sospesant pros i contres, i el fet de ser molt estrictes, que amb un sol positiu ja hi hagi l’aula confinada, ha volgut dir més confinaments però segurament hem contingut més la propagació del virus”, afirma la ministra, que alhora defensa la decisió que es va prendre perquè el mes de setembre les classes arrenquessin amb normalitat (tot i les mesures de seguretat). “Jo crec que vam prendre la millor decisió que es podia prendre”, remarca, ja que defensa que els inconvenients que els alumnes es quedessin a casa eren molts més que no pas els avantatges. “Per mi la valoració és molt positiva perquè hem aconseguit que els nostres alumnes majoritàriament hagin anat tots els dies a escola”, manifesta, al mateix temps que recorda que abans d’iniciar-se les classes es van fer testos massius a personal i alumnes i que al llarg dels mesos s’han anat adaptant mesures com per exemple l’ús de la mascareta a classe, per evitar contagis. De fet, destaca que quant a les mesures: “Hem anat aprenent aquests mecanismes, els alumnes s'estan comportant molt bé, han interioritzat molt bé les normes i els docents han fet un esforç molt important” per vetllar per les mesures sanitàries.

I pel que fa als mesos que queden per endavant Vilarrubla manifesta que la “voluntat és mantenir al màxim el sistema actual i l'aposta que vam fer al setembre que és la bona, de mantenir al màxim les escoles obertes i que realment sigui l'últim servei essencial, o dels últims, a tancar-se”. “Tots hem vist que les escoles són essencials i que els nens han d'anar a escola”, conclou.