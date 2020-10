Un conveni entre Andorra i França per oficialitzar la cooperació sanitària

Andorra vol impulsar un "conveni detallat" amb França, i especialment amb la regió d'Occitània, per "institucionalitzar" la cooperació sanitària que existeix entre les dues parts. De fet, ja existeix una cooperació en diferents àmbits i durant la gestió de la pandèmia s'ha "evidenciat" encara més la col·laboració que hi pot haver entre banda i banda de la frontera. Així ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, després de la quarta Jornada de diàleg transfronterer Andorra-Occitània durant la qual s'han tractat diferents aspectes com el sanitari, el turisme i l'economia verda, l'ensenyament superior i també les connexions viàries. Espot ha destacat el fet que hagi estat una jornada "detallada, concreta i força nodrida que evidencia que les relacions bilaterals són fructíferes i concretes".

En una roda de premsa posterior a la trobada Espot; el prefecte de la regió d'Occitània, Étienne Guyot; i el representant de la presidenta de la Regió d'Occitània / Pirineus-Mediterrània, John Palacin, han exposat els diferents temes tractats. Guyot ha posat en relleu la "qualitat de les relacions" i el fet que hi hagi una "implicació cada vegada més forta" entre els serveis d'ambdues parts, per fer que "tot funcioni". S'ha referit a la cooperació que hi ha en matèria de geriatria, oncologia o en les urgències i ha afegit que es podrien potenciar col·laboracions en matèria de telemedicina i medicina de l'esport, entre d'altres. Espot ha manifestat que durant la gestió de la pandèmia s'ha fet evident les bones relacions entre Andorra i França, en qüestions concretes com l'oferiment mutu de disposar de llits ventilats tant a l'hospital de Foix com a Nostra Senyora de Meritxell en cas de col·lapse a la regió d'Occitània o a Andorra i també ha recordat que "gràcies a la cooperació" amb França Andorra es va poder subministrar de material sanitari. Aquesta cooperació es vol ara deixar per escrit de manera detallada amb un conveni que la reculli.

Tal com s'ha esmentat, en el marc de la jornada s'han abordat, també, les qüestions referents a les connexions viàries. De fet, s'ha reunit el comitè de pilotatge (Copil) de l'acord internacional entre Andorra i França de millora dels accessos rodats al Principat. Guyot ha subratllat el fet que tot i la crisi sanitària els treballs avancen "al ritme convingut" i que aquest any han estat protegits dos corredors a la zona de Merens i de l'Ospitalet i que l'any que ve hi ha previst fer dues àrees perquè els vehicles puguin posar cadenes. Ha recordat que tots els treballs de protecció de la zona tenen un cost de 21 milions d'euros que financen a parts igual Andorra i França.

Altra de les qüestions tractades ha estat la gestió de l' aigua. En aquest sentit, Guyot ha remarcat les millores que s'han fet per cooperar en accions per prevenir la pol·lució i incidir en la conservació i ha subratllat, especialment, la "gran fluïdesa" de les relacions i la "transparència" de la informació.

Les dues delegacions també han abordat la cooperació policial i duanera. Espot ha explicat que Andorra i França van signar un acord de cooperació en el que calen "ajustaments" en la posada en pràctica, malgrat que ha incidit en el fet que la col·laboració és "excel·lent" i ha refermat el compromís d'Andorra en la lluita contra el contraban.

L' agricultura i l'alimentació i la seva vinculació amb el turisme també han estat altres dels eixos de la reunió mantinguda aquest divendres. Així, Palacin ha destacat el fet que ja s'hagin vist "productes andorrans" al mercat de Foix i ha expressat l'esperança que la fira d'Andorra la Vella pugui acollir productes de la regió d'Occitània. També ha valorat la cooperació en matèria d'innovació turística amb la voluntat que el turisme sigui "sostenible" i els treballs conjunts en matèria d'economia circular. En conclusió, ha incidit en el fet que aquesta col·laboració es plasmi en aspectes concrets i hi hagi "resultats".

Qüestionat sobre un possible tancament de les fronteres arran de la crisi sanitària, Guyot ha manifestat que ara com ara no es preveu tenint en compte la situació actual.