Andorra Telecom inclou LollyKids als paquets de televisió

Andorra Telecom ha afegit el canal LollyKids a tots els paquets de televisió que ofereix, inclòs el paquet TV Mini. Aquest canal, referent en el món de l'entreteniment infantil i juvenil, és un escenari de música i ball on els nens i nenes poden enviar els seus vídeos per intentar que surtin en la programació de la televisió. Per fer-ho, és tan fàcil com enregistrar un vídeo de la seva actuació, pujar-lo a YouTube i compartir-lo mitjançant la pàgina web de LollyKids. Un cop fet això, serà el canal qui en farà una selecció i n'emetrà els més destacats, tal com informen des d'Andorra Telecom.

El canal LollyKids, que s'emet simultàniament a diversos països i, per tant, barreja diferents idiomes, compta amb milers d'actuacions de tot el món i se'n van afegint constantment, de manera que la programació es renova de manera contínua en una aposta per l'originalitat de l'entreteniment.

El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha destacat la satisfacció de la companyia per afegir un canal d'aquestes característiques. "Estem molt satisfets de poder oferir aquest canal, sense cap cost addicional, a tots els nostres clients de televisió sobre fibra òptica. Moltes vegades rebem peticions per ampliar la nostra oferta de canals infantils i juvenils i creiem que poder oferir un canal amb continguts tan originals, entretinguts i fins i tot educatius en matèria musical, fa que puguem completar la nostra oferta i donar als nens i joves del país una finestra a la seva creativitat".

LollyKids ja està disponible al dial 50 i els clients que encara no el vegin hauran de reiniciar el descodificador desendollant-lo uns segons del corrent.