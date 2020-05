Andorra Telecom alerta d'un intent de 'phishing'

Andorra Telecom ha alertat a través de les xarxes socials d'un intent de 'phising' a través del correu electrònic. Els usuaris de la companyia reben un correu on se'ls demana que accedeixin a un enllaç per tal de recuperar la contrasenya per entrar als serveis que Andorra Telecom ofereix. A més, s'especifica que l'enllaç que s'envia només és vàlid durant les primeres tres hores, el que suposa que moltes persones puguin caure a la trampa. En la notificació s'anima als usuaris a modificar les seves dades personals per garantir la seguretat del seu compte, però si es fa l'únic que s'aconsegueix és deixar al descobert les dades personals.

No és la primera vegada que des de la companyia alerten als seus clients d'intents de captacions de dades d'aquest tipus en què es fa arribar als usuaris missatges notificant algun problema i que pretenen, únicament, captar dades bancàries de la persona, de la targeta de crèdit o de qualsevol altre tipus.