Andorra Telecom facilita internet a 33 estudiants

Andorra Telecom ha instal·lat internet a 33 estudiants perquè puguin seguir les classes a distància, gràcies a la col·laboració amb el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. La mesura es va adoptar arran del confinament dels escolars del país per tal de garantir que totes les famílies disposin d'una connexió per continuar el curs a través de les eines telemàtiques. Aquesta actuació es completa amb la cessió de tauletes digitals per part del ministeri a aquells estudiants que no en disposin per garantir-los l'accés al material didàctic digital.

El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que internet permet continuar amb l'aprenentatge tot i el confinament als domicilis. "Aquesta situació ens fa veure la utilitat que té la tecnologia per mantenir-nos comunicats" ha indicat Nadal, que ha afegit que la connectivitat no només permet el teletreball sinó també permet continuar impartint el programa del curs escolar.

En aquest sentit, els centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional han organitzat l'activitat lectiva amb les eines informàtiques que utilitzen habitualment i seguint un calendari acordat amb l'equip educatiu. Pel que fa a les escoles de primera ensenyança, les activitats es compartiran a través del correu electrònic o de la pàgina web del centre.