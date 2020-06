Andorra Telecom treballa en una incidència en el servei d'internet

Andorra Telecom ha alertat aquest dimarts a través del seu compte de Twitter de la detecció d'una incidència en el servei d'internet. En aquests moments l'equip de la parapública està treballant per solucionar l'avaria com més aviat millor i, de moment, es desconeixen les causes que l'han originat.

D'altra banda, Andorra Telecom ha informat que aquest dijous, a partir de la una de la matinada, el servei d'internet pot patir una interrupció d'uns 30 minuts per treballs de manteniment de la xarxa de fibra òptica. Així mateix, durant la jornada del matí del mateix dijous, els serveis ja tornaran a funcionar amb normalitat. Els usuaris que continuïn patint problemes en la connexió podran trucar gratuïtament a la companyia a través del número de telèfon 115, des d'on es donaran les indicacions a seguir.