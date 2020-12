Andorra Turisme inicia una campanya específica a França per informar de l'obertura de la frontera

Andorra Turisme ha llençat, des d'aquest dijous dia 10 i fins al proper 14 de desembre una campanya específica destinada als departaments francesos de l'Arieja i dels Pirineus Orientals per informar de l'obertura de fronteres i per tal d'ajudar a l'activació econòmica, sobretot, al Pas de la Casa. Així, ho ha anunciat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació dels resultats de la campanya d'estiu i també de la propera campanya d'hivern, la qual té un pressupost de 2,9 milions d'euros i destaca per ser una campanya flexible degut a la situació d'incertesa actual per la Covid-19.

En total, en aquesta campanya d'obertura s'han destinat 21.000 euros, ha explicat Budzaku qui ha remarcat que ja des del dia 5, quan es va tenir la informació sobre l'obertura i la mobilitat dels ciutadans, van començar a anunciar el missatge a través de les xarxes socials i de la pàgina web. Més específicament, serà una campanya informativa als principals mitjans de les dues regions, a banda de diferents newsletters i del suport de col·laboradors com Stade Toulousain a l'hora de difondre el missatge. Com a exemple, en la mateixa campanya de difusió s'ha instal·lat un codi QR perquè el visitant pugui descarregar-se directament el document per poder passar la frontera.

Pel que fa a la campanya d'hivern 2020-2021 per part d'Andorra Turisme es caracteritza per la flexibilitat de l'inici de les campanyes així com poder-les posposar i anul·lar, per l'obertura o no de les estacions d'esquí i per llençar un missatge equilibrat entre "una campanya comercial i una campanya informativa de l'actualitat de la Covid-19", ha especificat Budzaku. Així, a banda de l'oferta turística centrada en l'esquí o les activitats d'hivern, en el 'shopping' o la gastronomia, també es comunicaran i s'actualitzaran les recomanacions, els protocols o les mesures sanitàries del Principat per transmetre missatges positius que projectin el país com una destinació segura. Més concretament, la campanya se centra en el concepte creatiu del fred i del caliu del Principat. Durant la presentació també ha participat la ministra de Turisme, Verònica Canals, qui ha afegit que amb aquest joc del fred i de la calor es vol mostrar que "tenim un territori el més net possible" amb els cribratges poblacionals "per donar una seguretat al visitant".

En aquest sentit, Andorra Turisme preveu dos escenaris per iniciar la campanya d'hivern en funció de la circulació i el trànsit de persones per la frontera que són el 28 de desembre o el 4 de gener i que s'allargaria fins al proper 31 de març. Pel que fa a Espanya, els escenaris d'inici de la campanya són els mateixos, però Budzaku ha volgut deixat palès que hi ha molts altres escenaris possibles i ha assegurat que tampoc poden fer estimacions sobre el nombre de visitants. Tot i així, "en els mercats llunyans és on està tot més en suspens", ha dit. En un principi, la campanya s'activaria del 15 de gener al 15 de febrer a països com el Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, Portugal, Bèlgica o Rússia, però dependrà de l'evolució epidemiològica de cada un dels mercats, ha explicat Budzaku, afegint que en cas que no es puguin activar els mercats llunyans, la inversió es destinaria a Espanya i a França.

Així, dels 2,9 milions d'euros del pressupost de la campanya, gairebé 1,9 milions van destinats al consumidor final, més de 500.000 euros a la tour operació, 300.000 euros a Disney i National Geographic i 300.000 euros a Ski Andorra. Budzaku ha assegurat que la situació de la tour operació és "dramàtica" i en cas de no poder activar-se, els diners es destinaran a les accions per les properes campanyes d'estiu i d'hivern. Respecte a l'any anterior es destina més pressupost a les campanyes als mitjans de comunicació i menys la tour operació. A més, Budzaku ha declarat que si no es pogués tirar endavant la campanya per factors externs, la creativitat s'utilitzaria per a l'any vinent i disposen d’unes cancel·lació amb els mitjans amb 5 d'antelació sense despesa addicional.

A banda, també s'ha presentat la campanya de rebaixes que anirà del 15 al 23 de desembre a França, i a Espanya, si finalment hi ha la frontera oberta, s'iniciaria el 18 o el 21 de desembre. El cost de la campanya francesa és de 60.000 euros i entre 30.000 i 40.000 l'espanyola si finalment s'acaba fent, ha explicat el director general d'Andorra Turisme.

Resultats campanya d'estiu

Durant la roda de premsa també s'han presentat els resultats de l'estiu. "Van ser excel·lents i millors del que ens esperàvem", ha indicat Budzaku, ressaltat que és un toc d'optimisme per la situació que hi ha ara actualment. De fet, durant l'estiu van accedir al Principat gairebé 2,7 milions de visitants, només un 14% menys que l'any anterior i hi ha hagut més de 2 milions de pernoctacions, augmentant la mitjana de nits del 2019, passant de 2,6 a 2,64. Budzaku també ha destacat que l'ocupació hotelera només ha tingut una davallada del 8% i ha assegurat que Andorra "es consolida com una destinació atractiva i que genera interès als mercats de proximitat" sent la quarta destinació més reservada pels espanyols. Amb relació a la bona ocupació hotelera durant l'estiu, Canals ha volgut agrair la tasca del sector, ja que es va preparar i adaptar a les circumstàncies, i ha afegit que ara estan fent el mateix per l'hivern.