Andorra la Vella cedeix al Govern un terreny per construir habitatges a preu reduït

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Xavier Espot, han signat aquest dijous un protocol en el qual el comú d'Andorra la Vella cedirà de forma totalment gratuïta els terrenys situats a la Borda Nova, per tal de construir un bloc de pisos de 44 habitatges de baix cost destinat a aquelles persones que tenen pocs recursos. D'altra banda, aquest projecte també inclou la construcció d'un complex d'aparcaments que, tal com ha assenyalat Marsol, "comptarà amb una capacitat per a 500 vehicles".

Segons ha anunciat Espot, el pressupost total és d'uns 4,2 milions d'euros i pel que fa als terminis "es preveu que estigui enllestit de cara al 2023". El cap de Govern ha afegit també que és molt probable, tot i que no ho ha assegurat, que es dugui a terme la construcció d'un segon bloc de pisos amb les mateixes característiques, tot i que en aquest cas, els habitatges disponibles serien 60. Pel que fa al preu dels esmentats habitatges, Espot ha anunciat que s'haurà de decidir mitjançant el futur Institut Nacional de l'Habitatge.

Espot ha agraït a Marsol el fet que hagi cedit aquesta parcel·la de 3.000 metres quadrats, assegurant a la cònsol que "és una persona compromesa amb el desenvolupament d'Andorra i amb totes aquelles persones que en certa manera necessiten ajuda". Marsol, per la seva banda, ha declarat que "som col·laboradors i estem molt conscienciats sobre les necessitats del país", mentre que Espot espera "que serveixi d'exemple per a altres parròquies".