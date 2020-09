Andorra la Vella busca tres nous agents de circulació

El comú d’Andorra la Vella ha convocat un procés de selecció per proveir tres places d’agent de circulació. Els candidats hauran de complir un seguit de requisits entre els quals haver complert els 18 anys i ser menor de 45 anys, tenir l’ensenyament obligatori amb títol acreditatiu de graduat i coneixements lingüístics del nivell A1 de català com a mínim. A més, hauran de presentar un certificat mèdic per garantir que no tenen cap impediment per fer la feina a la qual opten i un d’antecedents penals. A més, han de tenir les categories B2 i A2 del permís de conduir.

El lloc de treball al qual opten correspon al 80% de la banda del grup funcional C del sistema de classificació del comú d’Andorra la Vella, amb una retribució de 19.427 euros anuals bruts distribuïts en tretze pagues, més el complement específic d’agent de circulació de 2.846 euros.