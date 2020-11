El Poblet de Nadal arrenca aquest divendres amb alguns canvis

La cinquena edició del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella arrencarà aquest divendres vinent adaptant-se a la situació sanitària actual. Així, es faran menys espectacles itinerants, s’ha ampliat l’espai per a les parades del mercat i es faran tres castells de focs per evitar aglomeracions. La cita ha estat presentada aquest dilluns per la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, que han afirmat que estarà sotmesa a canvis en funció de l’evolució de la pandèmia. De fet, una de les possibilitats pot ser que s’allargui una setmana més si la mobilitat amb els països veïns és possible. D’aquesta manera, en lloc del dia 27 de desembre, la cita acabaria per Reis.

Marsol ha manifestat que finalment han optat per tirar endavant aquest esdeveniment per poder “generar il·lusió i esperança” entre els ciutadans, i més tenint en compte que els diferents actes previstos a la parròquia al llarg de l'any han estat anul·lats. Tal com s’ha esmentat, el Poblet s’ha d’adaptar a les mesures sanitàries per evitar contagis i, per aquest motiu, s’han pres diferents mesures, com ara que el tradicional castell de focs de divendres 27 a les vuit del vespre no tingui lloc al davant de l’edifici del Govern sinó que es faci de manera simultània a tres llocs de la parròquia: el Parc Central, l’aparcament d’autobusos i la Borda Mateu, a Santa Coloma. D’aquesta manera es pretén que tots els ciutadans puguin veure aquest castell de focs des de diferents indrets i s’evitin aglomeracions. Tampoc tindrà lloc l’espectacle inaugural el mateix dia que es dona el tret de sortida al Poblet i, d’aquesta manera, tindrà lloc l’endemà, el dissabte 28. Precisament quant a l'inici del Poblet, tindrà lloc oficialment a les sis de la tarda de divendres amb l’encesa de l’enllumenat, en un acte que encara s’ha d’acabar de definir però que evitarà que hi hagi molta gent, amb la qual cosa pot ser que només s’encenguin els llums sense fer cap acte simbòlic.

Pel que fa al mercat de Nadal, aquest any ocuparà la plaça del Poble i la que hi ha sobre l’aparcament Vinyes, on s’ubicaran les 36 parades de productes nadalencs i les 25 de productes gastronòmics, tal com ha explicat Canturri. La xifra de parades és similar a la d’anys anteriors i s’han marcat circuits per facilitar que la gent no s’encreui. A més, s’ha habilitat un nou accés per la Vinyeta, per fer “més fàcil i més àgil” la circulació de persones. A més, si en moments puntuals hi ha molta gent, agents de circulació i de seguretat privada vetllaran perquè no hi hagi aglomeracions. Aquest any no es podrà consumir al mercat i, per tant, els productes gastronòmics seran per emportar. Obrirà els dijous i divendres a les tardes i dissabte i diumenge, a més dels festius, tot el dia.

Tal com s’ha esmentat, els espectacles itinerants s’han reduït de set a cinc i seran “més àgils”, tal com ha explicat Marsol, per evitar que hi hagi aglomeracions, amb la qual cosa no s’aturaran en un punt. El primer, com s’ha esmentat, serà dissabte 28 amb la companyia Remue Ménage, amb l’espectacle ‘Les Jouets’. El dilluns 7 de desembre serà el torn de Fiers à Cheval; el dissabte 12 de desembre, de la Compagnie des Quidams, amb ‘Totems’; el dissabte 19 de desembre, La belle Zana Bang bang amb ‘La vie en rose’ i el dissabte 26 de desembre amb la companyia Carromato que oferirà ‘Big Dansers’. Tots els espectacles seran a dos quarts de set de la tarda.

Pel que fa als més petits de la casa, podran gaudir de l’oficina de correus màgica a la plaça Guillemó on els infants podran donar les seves cartes als menairons o bé ho podran fer amb l'oficina 2.0; també tenen al seu abast la roda de fira a la plaça de la Rotonda o el parc de Nadal a l’espai on hi havia l’antiga caserna de bombers, on s’ha instal·lat una mena de trenet, el Megabross, i un arbre de Nadal màgic que és una roda de fira per als més petits. A més, hi haurà el tió gegant a la plaça del Poble i a diferents punts de la parròquia hi haurà punts on fer-se fotografies.

El pressupost que es destina aquest any al mercat, tal com ha concretat Marsol, és de 300.000 euros, una xifra inferior a les altres edicions, quan s’hi destinava uns 450.000 euros. En aquesta quantitat s’inclou tot el referent al Poblet de Nadal, ha puntualitzat Marsol. A més, també hi ha prevista una campanya publicitària que de moment es farà només a Andorra a l’espera que França i Catalunya puguin flexibilitzar la mobilitat dels seus ciutadans, ja que llavors s’emetria també per mitjans catalans i francesos. En aquest sentit, Marsol ha reconegut que, de moment, aquest Poblet serà per a la gent del país a l’espera que puguin arribar els visitants.