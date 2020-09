Andorra la Vella opta per llogar els llums de Nadal

Amb la intenció de “renovar i innovar” en la il·luminació de Nadal, el comú d’Andorra la Vella ha decidit adjudicar el servei de lloguer de llums per als propers quatre anys, tenint en compte que l’anterior havia expirat. El cost que tindrà per a la corporació comunal és de 148.000 euros a l’any i tal com explica el cònsol menor, David Astrié, si s’opta per aquesta fórmula és perquè el material relacionat amb la decoració de Nadal “evoluciona molt ràpidament” i, per tant, des de la corporació creuen més “adient” apostar pel lloguer que no pas comprar material que podria quedar obsolet en poc temps.



Tal com va explicar Astrié en la sessió de consell de comú celebrada dijous, la parròquia d’Andorra la Vella compta amb 84 quilòmetres de carrers i la voluntat de la corporació és que pràcticament tots estiguin il·luminats. A més, des del comú defensen que la il·luminació de Nadal ha de ser un referent turístic i per aquest motiu també s’aposta per elements diferenciadors com poden ser un arbre de grans dimensions o arcs, a banda de les decoracions als fanals.



Des de l’oposició es van mostrar interessats en conèixer si aquests llums compleixen criteris de sostenibilitat i baix consum, a la qual cosa el cònsol menor va respondre de manera afirmativa. També va detallar que el cost és similar al que tenia la il·luminació d’altres anys.



La corporació també treballa amb la intenció de poder organitzar aquest any el Poblet de Nadal i s’ha decidit tirar endavant la instal·lació, novament, d’una pista de gel sintètic i del tobogan, que tornaran a estar ubicats a la plaça on hi havia l’antiga caserna dels bombers.