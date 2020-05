El comú d'Andorra la Vella es planteja mantenir el projecte de millora de les travesseres de Riberaygua

Tot i que com passa amb tots els projectes urbanístics el coronavirus ha obligat a aturar-lo, el comú d'Andorra la Vella té la voluntat de treballar en l'embelliment de les travesseres a Riberaygua. Abans que esclatés la crisi sanitària, la corporació havia encarregat a un arquitecte el disseny de la millora del carrer Callaueta, que és el que es considera més idoni per fer els primers canvis en els carrers adjacents a Riberaygua. Òbviament, en la revisió que la corporació comunal està fent dels diferents projectes caldrà veure si aquest es tira endavant o no aquest any, tot i que la cònsol major, Conxita Marsol, va destacar en la sessió de consell de comú celebrada dijous que no es tracta d'una reforma molt cara, ja que bàsicament del que es tractaria és d'eixamplar voreres.

Marsol va explicar, a preguntes de la consellera del PS+I Lídia Samarra, que la idea que té el comú és començar les accions en aquests carrers adjacents a Riberaygua, que ja va ser remodelada en el mandat anterior, per Callaueta ja que allà, justament, no hi ha cap garatge i és on seria més fàcil fer les voreres més amples, treure la zona d'aparcament de vehicles al carrer i facilitar que en dies determinats es pogués tancar el trànsit per fer-hi activitats que servissin per dinamitzar la zona.

Tot i que ja s'havien donat les primeres passes per materialitzar aquest projecte el coronavirus l'ha frenat. Així, ja s'havien contactat els veïns i s'havia encarregat el projecte arquitectònic. Ara, però, caldrà esperar a veure si en la revisió pressupostària que està fent el comú aquest és un dels projectes que es mantenen i, per tant, si les obres tiren endavant aquest 2020.